Asegura diputado de Morena en Aguascalientes que sabía que “El Mencho” acudía a la Feria de San Marcos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 18:38:59
Aguascalientes, Aguascalientes, a 3 de marzo de 2026.- Fernando Alferéz, diputado de Morena en Aguascalientes, aseguró durante una entrevista que sabía que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asistía frecuentemente a la Feria de San Marcos.

El legislador dijo también que muchos recuerdan a “El Mencho” en la Feria de San Marcos, debido a que también entraba al casino.

“Por eso se le conoce como El Señor de Los Gallos”, detalló.

Asimismo indicó que las múltiples visitas de “El Mencho” a la Feria de San Marcos fueron un tema del dominio público, “sobre todo en ese ambiente de galleros, de jugadores y de la Feria de San Marcos”.

Ante dichas declaraciones, el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula, respondió que él no conocía que “El Mencho” acudiera a la Feria de San Marcos y también señaló que si el diputado Fernando Alférez tenía el conocimiento, debió haber presentado una denuncia en su momento.

