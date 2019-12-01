Presuntos responsables de prenderle fuego a un Banco del Bienestar de Zacapu, Michoacán son vinculados a proceso

Presuntos responsables de prenderle fuego a un Banco del Bienestar de Zacapu, Michoacán son vinculados a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:07:52
Zacapu, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Carlos Emmanuel “N” y José Manuel “N”, de 19 y 33 años de edad, respectivamente, por su probable responsabilidad en los delitos de sabotaje y contra la salud. 

Sobre el particular se informó que al continuar con la audiencia inicial, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados por los delitos de sabotaje y contra la salud. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, el pasado 22 de febrero, los investigados arribaron a las instalaciones del banco ubicadas sobre la carretera Morelia-Zacapu, en la Tenencia de Tiríndaro, donde rociaron gasolina y prendieron fuego al inmueble, ocasionando daños estimados en un 60 por ciento de su estructura interior y exterior.

Tras el hecho, ambos abordaron un vehículo marca KIA, color blanco, y se dieron a la fuga. Elementos de la Guardia Civil (GC) atendieron un reporte y lograron darles alcance sobre la avenida Primo Tapia, a la altura de la Tenencia de Naranja de Tapia.

Durante la inspección, a Carlos Emmanuel “N” se le aseguraron dos bolsas con marihuana con un peso total de 21.397 gramos, mientras que a José Manuel “N” se le localizaron 12 bolsas con metanfetamina con un peso total de 1.096 gramos. Además, en el interior del vehículo fueron encontradas cuatro botellas que contenían gasolina.

Noventa Grados
