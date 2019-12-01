Presuntos responsables de prenderle fuego a un Banco del Bienestar de Zacapu, Michoacán son vinculados a proceso

Zacapu, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Carlos Emmanuel “N” y José Manuel “N”, de 19 y 33 años de edad, respectivamente, por su probable responsabilidad en los delitos de sabotaje y contra la salud.

Sobre el particular se informó que al continuar con la audiencia inicial, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados por los delitos de sabotaje y contra la salud. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, el pasado 22 de febrero, los investigados arribaron a las instalaciones del banco ubicadas sobre la carretera Morelia-Zacapu, en la Tenencia de Tiríndaro, donde rociaron gasolina y prendieron fuego al inmueble, ocasionando daños estimados en un 60 por ciento de su estructura interior y exterior.

Tras el hecho, ambos abordaron un vehículo marca KIA, color blanco, y se dieron a la fuga. Elementos de la Guardia Civil (GC) atendieron un reporte y lograron darles alcance sobre la avenida Primo Tapia, a la altura de la Tenencia de Naranja de Tapia.

Durante la inspección, a Carlos Emmanuel “N” se le aseguraron dos bolsas con marihuana con un peso total de 21.397 gramos, mientras que a José Manuel “N” se le localizaron 12 bolsas con metanfetamina con un peso total de 1.096 gramos. Además, en el interior del vehículo fueron encontradas cuatro botellas que contenían gasolina.