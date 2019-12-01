Desmantelan laboratorio para elaboración de estupefacientes en Peribán, Michoacán

Peribán, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa desarrollada por Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), se localizó, aseguró y destruyó un predio que presuntamente era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, mismo que fue inhabilitado.

Sobre el particular se informó que derivado del Plan Paricutín y tras una labor operativa efectuada en la localidad de La Guapita, personal de la Guardia Civil, la SSPC y el Ejército Mexicano ubicaron un laboratorio en el cual aseguraron tres reactores para el procesamiento de metanfetamina, 34 tinas de plástico para mezclar químicos, y 15 tambos metálicos con capacidad de 200 litros cada uno, los cuales contenían diversos precursores.

También, se decomisaron 20 tambos de plástico con capacidad de 200 litros, 50 bidones de plástico con combustibles, cuatro tanques de gas LP, 30 cubetas de plástico, nueve tubos acondicionados como enfriadores, cuatro ollas metálicas para calentamiento de sustancias químicas y dos costales de sosa cáustica con un peso de 25 kilos.

Una vez realizadas las actuaciones respectivas, lo decomisado será puesto a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.