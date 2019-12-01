Exhibe Memo Valencia a funcionarios municipales de Morelia por delitos electorales

Morelia, Michoacán., a 03 de marzo de 2026.- Las dos fórmulas registradas para contender por la dirigencia estatal del PRI tuvieron las mismas oportunidades, según marcaba la convocatoria del partido y las reglas de la competencia interna, afirmó Isrrael Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos al dar un informe final.

Indicó que una de las inconsistencias para no validar el registro de la fórmula no ganadora, fue la falta de documentos y aunque tuvo garantía de audiencia, como marca la convocatoria, esto no ocurrió.

“Cabe mencionar que la fórmula de Vicente García Paulín y Susana García Cortés no presentaron apoyos de sectores ni organizaciones, tampoco presentaron apoyos de Comités Municipales, ni de consejeros políticos. Presentaron algunos apoyos de militantes, pero no los suficientes para acreditar el requisito que establecía la convocatoria”, dijo.

Tras vencer el plazo fijado, conforme marcaban la normativa priista, la Comisión Estatal de Procesos Internos procedió a emitir un dictamen de improcedencia al registro y uno de procedencia a la fórmula que sí cumplió con todo lo requisitado, así como un acuerdo de declaratoria de validez de la elección y la entrega de las constancias correspondientes.

En tanto, el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, aseguró que interpuso denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de empleados del Ayuntamiento de Morelia, quienes en horario laboral y forma irregular recabaron firmas de militantes en apoyo a un candidato no ganador de la contienda interna priista.

“Operaron con todo, funcionarios del Ayuntamiento de Morelia aún en horario laboral para sacar las firmas. Lo peor es que defraudaron a mucha gente porque iban y les decían que las firmas eran para una persona que al último no se registró. Les firmaban en blanco y esas firmas las utilizó el otro compañero y ni así juntaron las firmas de los afiliados, ni con la ampliación de la garantía de audiencia, eso lo digo con todo el respeto tome nota el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez”, mencionó.

Indicó que, todo está documentado y en algunos casos, engañaron a los priistas morelianos haciéndoles creer que las firmas de apoyo eran para el propio Memo Valencia, entre muchas otras irregularidades ya denunciadas ante las autoridades correspondientes.

“Hay unas fotografías en un caso específico que ya se publicó en la página de Revolución Social, porque hasta eso que mucha gente llegaba y se quejaba porque les mentían, no se identificaban, no se acreditaban, andaban en vehículos sin placas, sin identificación”, afirmó.

