Un muerto y un lesionado, al caer a un barranco en Agua Zarca 

Un muerto y un lesionado, al caer a un barranco en Agua Zarca 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 09:15:49
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Landa de Matamoros, Querétaro, a 10 de octubre 2026.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron a la zona conocida como La Joyita, en donde se reportó que un vehículo cayó a un barranco con una profundidad aproximada a los 100 metros.

De inmediato, servicios de emergencias de Landa de Matamoros, Protección Civil y Bomberos, se movilizaron al área, la cual tenía difícil acceso, en donde desafortunadamente al ingresar confirmaron la muerte de una persona y rescataron a otra, para luego trasladarla al hospital.

La zona fue acordonada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente y esperaron el apoyo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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