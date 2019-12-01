Con la fuerza pública disuelven bloqueos del sector salud en CDMX: granaderos y represión contra personal que exige insumos médicos y mejor salario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 20:16:54

*Policías del Grupo Zorros y otros elementos de la SSC capitalina arremetieron contra trabajadores del IMSS que bloquearon vialidades para exigir un aumento salarial del 10%, mejores condiciones laborales y el abasto de materiales médicos; los operativos incluyeron empujones, jaloneos y repliegues en distintos puntos de la capital.

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2026.— Con escudos, cascos y un despliegue de fuerza pública, el Gobierno de la Ciudad de México respondió a las movilizaciones de trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes salieron a las calles para reclamar mejores salarios, condiciones laborales dignas y el suministro de insumos necesarios para atender a los pacientes.

Los operativos policiales se extendieron por distintos puntos de la capital, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluidos integrantes del agrupamiento Fuerza de Tarea, conocido como Grupo Zorros, intervinieron para retirar los bloqueos que los trabajadores mantenían en avenidas y accesos a unidades médicas.

En Viaducto, frente a instalaciones del Seguro Social, la tensión escaló cuando los uniformados avanzaron contra los manifestantes. Las imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron empujones, jaloneos y el uso de escudos para replegar a los inconformes, en una intervención que los trabajadores denunciaron como un acto de represión contra su movimiento.

La escena se reprodujo en otros puntos de la ciudad. En inmediaciones de la Unidad de Medicina Familiar número 30, en Iztacalco, así como en la zona de La Raza y otros sectores de la capital, los trabajadores denunciaron la presencia de policías antimotines para desalojarlos y recuperar la circulación vehicular.

En Paseo de la Reforma, donde permanecía un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS, los manifestantes también enfrentaron la presión de los cuerpos de seguridad. La consigna de los inconformes era clara: defender sus derechos laborales y mantener sus exigencias hasta obtener respuestas.

Salarios, insumos y condiciones laborales detrás de la protesta

La movilización no surgió de la nada. Detrás de los bloqueos existe una disputa salarial y sindical que se agravó después de que representantes disidentes rechazaran el incremento pactado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Mientras el acuerdo contempla un aumento del 2.9 por ciento directo al tabulador, los inconformes exigen un incremento del 10 por ciento, al considerar insuficiente la propuesta frente al costo de vida y las necesidades del personal.

A esa exigencia se suman reclamos por mejores condiciones de trabajo, jubilaciones dignas y abasto suficiente de medicamentos, materiales y equipo médico. También cuestionan la representación sindical y demandan la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

La reunión celebrada el jueves 8 de octubre en la Secretaría de Gobernación concluyó sin un acuerdo capaz de desactivar el conflicto. Al día siguiente, las protestas se multiplicaron y llevaron a las autoridades capitalinas a desplegar policías para liberar las vialidades ocupadas.

Policías contra trabajadores de la salud

El contraste marcó la jornada: mientras médicos, enfermeras y otros trabajadores del Seguro Social exigían respuestas a sus demandas, elementos equipados para el control de multitudes avanzaban sobre quienes mantenían los bloqueos.

Las autoridades defendieron las intervenciones bajo el argumento de restablecer la circulación y mantener el orden público. Sin embargo, esa justificación no elimina el cuestionamiento central: el uso de la fuerza contra trabajadores que se movilizan por salarios, condiciones laborales y recursos para la atención médica.

Los policías que intervinieron pertenecen a corporaciones que continúan desempeñando funciones de control de multitudes, aunque el término granaderos haya dejado de utilizarse oficialmente para designar a un cuerpo específico. El cambio de denominación no borra la naturaleza de las operaciones cuando se emplean escudos, empujones y maniobras de repliegue para dispersar una protesta.

Las imágenes del operativo en Viaducto dejaron constancia de los forcejeos entre uniformados y manifestantes. En otros puntos se reportaron encapsulamientos y cierres intermitentes, mientras los trabajadores insistían en que no estaban cometiendo un delito, sino defendiendo sus derechos.

La protesta continúa y el conflicto sigue abierto

Las movilizaciones alcanzaron diversos puntos de la Ciudad de México, incluidos los alrededores del Centro Médico Nacional La Raza, Calzada Vallejo, Eje 3 Sur y Paseo de la Reforma. Los cierres ocasionaron afectaciones viales y obligaron a los cuerpos de seguridad a intervenir en distintos momentos.

Pese a los repliegues, el plantón frente a las oficinas centrales del IMSS continuaba durante los reportes de la tarde del viernes. Los inconformes mantenían sus demandas y advertían sobre la posibilidad de intensificar las movilizaciones si no obtenían respuestas.

El conflicto exhibe una fractura que no puede resolverse únicamente despejando avenidas. El personal sanitario reclama mejores condiciones para quienes sostienen los servicios de salud, mientras la respuesta policial desplaza la atención hacia los enfrentamientos y la recuperación de la circulación.

Por ahora, no existe un balance público concluyente que permita establecer el número total de personas lesionadas durante los distintos operativos. Tampoco se ha acreditado que la presidenta Claudia Sheinbaum haya ordenado personalmente los despliegues.

Lo que sí quedó documentado es la intervención de policías contra trabajadores movilizados, los forcejeos registrados en Viaducto y la persistencia de las demandas salariales y laborales.

La pregunta de fondo ya no es solamente cuándo se restablecerá la circulación, sino qué respuesta recibirán quienes denuncian carencias en sus centros de trabajo y consideran insuficiente el aumento salarial pactado. Despejar las calles puede liberar el tránsito; no resuelve el conflicto que llevó al personal del IMSS a salir a protestar.