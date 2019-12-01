Auto vuelca en la autopista México-San Luis Potosí 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 09:09:54

Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre 2026.- Anoche, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la autopista federal 57 Querétaro- San Luis Potosí, en donde se registró la volcadura de un auto.

Fue a la altura del Parque Industrial Querétaro, en donde el auto perdió el control, luego, de que aparentemente, un camión de carga, le diera un cerrón, al tratar incorporarse, al libramiento Noreste.

El vehículo tipo Spark, color blanco, se descontroló y posteriormente cayó a la cuneta, en donde finalmente quedó volcado.

Al lugar, acudieron los servicios de emergencias, para los primeros auxilios, quienes al llegar, valoraron a dos personas y determinaron que no, requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.