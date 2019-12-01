'Simon' se convierte en huracán mayor; alcanza categoría 4 en costas mexicanas

'Simon' se convierte en huracán mayor; alcanza categoría 4 en costas mexicanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 08:49:37
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Ciudad de México, a 10 de octubre 2026.- El huracán ‘Simon’ alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, durante las primeras horas del 10 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló en su informe más reciente que, el meteoro se ubica a 225 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Igualmente, advirtió que su circulación genera lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país.

En ese sentido, indicó que se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

De igual forma, hay zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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