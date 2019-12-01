Hombre fallece en plena vía pública de Querétaro capital

Hombre fallece en plena vía pública de Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 09:21:55
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Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre 2026.- Un hombre de entre 30 a 40 años de edad, perdió la vida en la vía pública, cuando se encontraba sobre la calle Paseos de las Rosas, en la colonia Jardines de Azucenas.

Se conoció que la persona se cayó y se pegó en la cabeza, lo que ocasionó que quedara inconsciente en la vía pública, por lo que de inmediato, testigos solicitaron la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en la zona, paramédicos del CRUM y analistas de Protección Civil, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada, y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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