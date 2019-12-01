Inesperado final: Buscaban a trabajador de Telmex y lo encontraron sin vida en una parcela de Ecuandureo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 22:53:12

*¡Salió a trabajar y ya no regresó! Carlos Enrique, de 34 años, fue localizado sin vida entre terrenos de cultivo; a escasos 20 metros estaba la camioneta de Telmex en la que realizaba sus labores.

Ecuandureo, Mich., a 9 de octubre de 2026.— Lo que comenzó como una angustiante búsqueda terminó en tragedia. Carlos Enrique, un trabajador de Telmex de 34 años de edad, fue encontrado sin vida en una parcela cercana a la comunidad de La Soledad, en el municipio de Ecuandureo.

El telefonista había desaparecido mientras cumplía con su jornada laboral. La última vez que se le vio fue el pasado 7 de octubre, alrededor de las 07:30 de la mañana, en el fraccionamiento Las Américas, de la ciudad de Zamora, donde realizaba su ruta de trabajo.

Al perder todo contacto con él y desconocer su paradero, sus familiares acudieron al día siguiente ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán para presentar la denuncia correspondiente por su desaparición.

El hallazgo que nadie quería

Fue este viernes cuando un reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo hacia una brecha rodeada de terrenos de cultivo, en las inmediaciones de La Soledad.

Al llegar, los uniformados localizaron una camioneta marca JAC, con logotipos de Telmex.

Sin embargo, lo más estremecedor estaba a unos cuantos pasos: durante un recorrido por la zona, aproximadamente a 20 metros de la unidad, los policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, tendido boca arriba sobre el terreno.

La víctima fue identificada como Carlos Enrique, el trabajador cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares.

Misterio en torno a su muerte

Tras el hallazgo, los agentes acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la Fiscalía de Michoacán. Peritos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de su fallecimiento.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que Carlos Enrique perdió la vida, por lo que serán las investigaciones de las autoridades las que permitan establecer qué ocurrió durante sus últimas horas.

Una jornada de trabajo terminó convertida en tragedia. Carlos Enrique salió a cumplir con sus labores, pero nunca regresó a casa. Su búsqueda concluyó de la manera más dolorosa, mientras permanece sin respuesta una inquietante pregunta: ¿qué le ocurrió al trabajador de Telmex?