Huracán Simón alcanza categoría 3 y podría llegar a categoría 4 este sábado

Huracán Simón alcanza categoría 3 y podría llegar a categoría 4 este sábado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 21:21:59
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- El huracán Simón aumentó de categoría 2 a 3 en pocas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno presenta vientos de 195 kilómetros por hora y se localiza a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con los pronósticos, Simón podría alcanzar la categoría 4 durante la mañana del sábado, mientras continúa su avance hacia las costas de Jalisco. Se espera que el sistema se acerque a la zona centro-occidente de México entre el sábado y el domingo, por lo que las autoridades mantienen vigilancia ante sus posibles efectos.

Debido a la cercanía del huracán, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, estableció una zona de vigilancia por posibles vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit.

Además, se mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, así como vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las autoridades mantienen seguimiento al avance del fenómeno ante la posibilidad de que se fortalezca en las próximas horas.

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