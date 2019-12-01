Un muerto en accidente en el libramiento Norponiente de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:44:59

Querétaro, Querétaro, a 16 de julio 2026.- Este jueves, el conductor de un auto, marca Mazda, perdió la vida, luego de un trágico accidente, que se registró en el libramiento Norponiente, a la altura de Cumbres del Lago.

Fue en dirección a Santa Rosa Jáuregui, sobre el kilómetro 38, en donde se registró el accidente, el cual movilizó a los servicios de emergencias para brindar los primeros auxilios.

De acuerdo a la información obtenida, un tráiler circulaba con dirección a Mompani, al llegar a una curva perdió el control, brincó a los carriles contrarios y en su trayecto, se llevó a un auto, para posteriormente impactarse contra una barda.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron paramédicos del CRUM, así como analistas de Protección Civil, quienes al llegar, confirmaron la muerte del conductor del auto.

Elementos de la Guardia Nacional, son quienes acudieron a tomar conocimiento y acordonar la zona, mientras los servicios periciales acudían para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.