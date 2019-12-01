Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 11:15:26

Querétaro, Querétaro, a 21 de febrero 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Surponiente, en donde se registró un aparatoso choque con volcadura, que dejó al menos una persona herida.

Fue el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó, que a la altura de la colonia Villas del Cimatario, se registrara la colisión, la cual terminó en volcadura.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, de inmediato, se movilizaron al lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron realizar el traslado de uno de los conductores, quien presentaba heridas graves.

Policías estatales arribaron como primeros respondientes a tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras los rescatistas auxiliaban en el accidente.