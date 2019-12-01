Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro

Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 11:15:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 21 de febrero 2026.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Surponiente, en donde se registró un aparatoso choque con volcadura, que dejó al menos una persona herida.

Fue el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó, que a la altura de la colonia Villas del Cimatario, se registrara la colisión, la cual terminó en volcadura.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, de inmediato, se movilizaron al lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron realizar el traslado de uno de los conductores, quien presentaba heridas graves.

Policías estatales arribaron como primeros respondientes a tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras los rescatistas auxiliaban en el accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro
Conductor termina herido por intentar ganarle el paso al tren en la carretera a Tequisquiapan 
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Localizan sin vida a padre que salvó a su hija de morir ahogada en Tijuana
Más información de la categoria
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Cateo en León desmantela laboratorio clandestino; aseguran toneladas de insumos y productos ilícitos
En Michoacán, 99 % de las infancias termina su tratamiento contra el cáncer
Fallece el periodista mexicano Juan Francisco Castañeda
Comentarios