Cateo en León desmantela laboratorio clandestino; aseguran toneladas de insumos y productos ilícitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 10:36:02

León, Guanajuato, a 21 de febrero 2026.- Un operativo derivado de una denuncia ciudadana permitió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la ciudad de León, como resultado de trabajos de inteligencia, investigación ministerial y operatividad en campo.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía Regional “A”, que tras integrar datos de prueba suficientes obtuvo de un juez una orden de cateo por el delito de narcomenudeo. La diligencia judicial se ejecutó durante las primeras horas del 19 de febrero de 2026 en un inmueble localizado en la colonia Brisas del Carmen.

El mandamiento judicial tenía como objetivo la localización y aseguramiento de narcóticos como marihuana y metanfetamina (cristal), así como todo tipo de evidencia vinculada a su procesamiento, distribución y comercialización, entre ellas básculas, empaques, etiquetas, dinero y herramientas de producción.

Durante el cateo, las autoridades confirmaron resultados positivos, logrando el aseguramiento del inmueble y el desmantelamiento total del laboratorio clandestino. En el sitio fueron encontrados y asegurados envases y recipientes con etiquetas, tres básculas grameras, una parrilla, dos encapsuladoras y un molino pulverizador, además de diversos instrumentos utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas.

También se localizaron productos comestibles presuntamente elaborados con drogas, como aparente miel con THC, gomitas de distintos colores, cápsulas y frascos con sustancias granuladas blancas, así como múltiples envoltorios con hierba verde y seca en presentación de flor y pulverizada, bolsas tipo ziploc y otros objetos relacionados con la actividad delictiva.

Entre lo asegurado destacan diversas sustancias sólidas, granuladas y cristalinas en colores blanco, café, rosa y amarillo, distribuidas en bolsas herméticas, frascos y envoltorios, con un peso conjunto de varios kilogramos. Se contabilizaron, entre otros, nueve bolsas naranjas, seis transparentes y tres con sustancia cristalina, además de múltiples bolsas con pastas, gomas y materiales viscosos.

Asimismo, fueron aseguradas cajas con cigarros electrónicos, vapeadores de distintas marcas, cartuchos de vidrio con boquilla blanca, papel para tabaco, repuestos con líquidos, contenedores plásticos con cigarrillos, dos filtros metálicos industriales y otros artículos vinculados al procesamiento y distribución de narcóticos.

Todos los indicios fueron debidamente embalados, etiquetados y puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial. La Fiscalía informó que las investigaciones continúan.