Investiga FGE de Michoacán muerte de joven, estaba colgado de un árbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 13:35:18

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), investigan la muerte de un joven, cuyo cuerpo estaba colgado por el cuello de un árbol en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en una brecha, de la avenida de Los Patos, en el referido asentamiento, se encontraba el cuerpo sin vida de un joven colgado de un árbol.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.