En tres días la GC recuperó un total de 16 vehículos y 2 contenedores con reporte de robo en cinco municipios de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 13:04:07
Morelia, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- En los últimos tres días, un total de 16 vehículos con reporte de robo y dos contenedores fueron recuperados por agentes de la Guardia Civil, en cinco municipios de la entidad.

Al respecto se informó que las unidades fueron aseguradas en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Es de mencionar que los elementos de la GC tienen la encomienda de velar por salvaguardar el patrimonio y la tranquilidad de toda la sociedad michoacana.

