Fallece el periodista mexicano Juan Francisco Castañeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 07:52:06
Ciudad de México, a 21 de febrero 2026.- Falleció el periodista mexicano Juan Francisco Castañeda Millán, la noche del 20 de febrero de 2026, según un comunicado difundido en redes sociales.

El comunicador tuvo una larga y exitosa carrera en la radio y la televisión mexicana.

Durante su recorrido colaboró con Jacobo Zabludovsky en el noticiero ‘De 1 a 3’, uno de los espacios más escuchados en México. Además, dirigió el programa Esfera Pública, así como ‘Entérate sin Censura’, entre otros.

Diversas personalidades del periodismo mexicano han lamentado su partida y han enviado condolencias a su familia, entre ellos su hermana, la también periodista Mara Patricia Castañeda, quien hasta el momento no ha emitido un posicionamiento público al respecto.

Entre quienes reaccionaron a la noticia se encuentran Edgar Valero, director de Deportes de El Heraldo Media Group; Alberto Peláez; Jesús Martín Mendoza Arriola y Alejandro Cacho, quienes destacaron su calidad humana y profesional.

