Bomberos de Zitácuaro, Michoacán rescatan a un hombre de caer en un barranco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 13:16:11
Zitácuaro, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Elementos del cuerpo de Bomberos de esta demarcación lograron rescatar a un individuo que estaba a punto de caer en un barranco de 10 metros de profundidad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que Libramiento Francisco J Mujica Como Referencia En Un Domicilio Particular Entre Los Negocios "Las Llantas Del Norte” Y
"Transmisiónes Automáticas Aguilar”, un hombre estaba en peligro de caer al vacío en un barranco.

Al sitio acudieron los rescatistas quienes mediante el uso de equipo de alpinismo lograron asegurar y rescatar al hombre.

Es de mencionar que la víctima no presentaba lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

