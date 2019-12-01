Bomberos de Zitácuaro, Michoacán rescatan a un hombre de caer en un barranco

Zitácuaro, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Elementos del cuerpo de Bomberos de esta demarcación lograron rescatar a un individuo que estaba a punto de caer en un barranco de 10 metros de profundidad.
Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que Libramiento Francisco J Mujica Como Referencia En Un Domicilio Particular Entre Los Negocios "Las Llantas Del Norte” Y
"Transmisiónes Automáticas Aguilar”, un hombre estaba en peligro de caer al vacío en un barranco.
Al sitio acudieron los rescatistas quienes mediante el uso de equipo de alpinismo lograron asegurar y rescatar al hombre.
Es de mencionar que la víctima no presentaba lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.