En Michoacán, 99 % de las infancias termina su tratamiento contra el cáncer

Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Gracias al programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, el cual consiste en un apoyo económico mensual de 4 mil pesos, la tasa de abandono de tratamientos cayó drásticamente, pasando de un 30 por ciento a solo el uno por ciento en los últimos cinco años, informó Elías Ibarra Torres, secretario de Salud del estado.

Con este respaldo, el Gobierno estatal eliminó la principal causa de abandono de tratamientos: la falta de recursos para traslados, alimentación y gastos de cuidado. Michoacán demuestra que el factor económico ya no es un impedimento para que las niñas y niños recuperen su salud.

El titular de la Secretaría de Salud estatal detalló que la constancia en los tratamientos ha elevado la esperanza de vida de manera significativa. En la leucemia, el cáncer de mayor incidencia, la supervivencia creció del 60 al 75 por ciento entre 2021 y 2026; en tanto, en los linfomas, el índice subió del 60 al 90 por ciento en el mismo periodo.

Asimismo, precisó que para respaldar este esfuerzo humano y económico, Michoacán invirtió 165 millones de pesos en la adquisición de equipo de última generación, un nuevo acelerador lineal y un PET Scan, herramientas que permiten diagnósticos de alta precisión y tratamientos de radioterapia especializados que anteriormente eran inaccesibles para gran parte de la población.

Actualmente, el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” brinda tratamiento activo a 210 niñas y niños, mientras que 385 se encuentran en fase de vigilancia. El mayor logro institucional es la cifra de 500 menores recuperados, quienes han superado padecimientos recurrentes como la leucemia, los linfomas y los tumores en el sistema nervioso central.