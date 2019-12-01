Autoridades aseguran arsenal y municiones en Badiraguato, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 13:47:25
Badiraguato, Sinaloa, a 21 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguró armamento y equipo táctico en el poblado La Vainilla, municipio de Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo de vigilancia para reforzar la seguridad en la región.

Según información oficial, los uniformados de la Octava Zona Naval realizaban recorridos con apoyo de aeronaves y unidades terrestres, cuando localizaron cuatro fusiles de distintos calibres, más de 3 mil 700 cartuchos, 19 cargadores y 14 radios de comunicación.

A través de un comunicado, la Marina informó que todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para integrar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la dependencia federal aseguró que el aseguramiento debilita las capacidades logísticas de grupos delictivos y contribuye a reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.

