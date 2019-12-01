Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo

Tarímbaro, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, recuperó unidades robadas en la calle Ignacio Comonfort, en el barrio de La Cruz, municipio de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue en seguimiento a una denuncia presentada por transportistas, quienes reportaron el robo de una unidad cargada con mercancía durante la madrugada del pasado 12 de febrero. Mediante labores de investigación, se estableció que la señal del sistema de geolocalización del vehículo apuntaba hacia el citado domicilio.

Derivado de los actos de investigación y tras obtener la orden de cateo por parte de un Juez de Control, el personal de la Policía de Investigación se constituyó en el lugar, donde fue localizado un vehículo tipo dolly con reporte de robo vigente.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron diversos dollys: uno de la marca Skylifyt; uno de la marca Magu sin placas de circulación; uno de la marca Big Low sin placas; y uno más de la marca Madelto, modelo 2025. Asimismo, se aseguraron diversos documentos y el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad.