Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión

Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:33:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 52 años y 6 meses de prisión en contra de José “N”, al acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, cometidos en agravio de Julio César N.,  y Jesús C., en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que en Juicio Oral, se demostró que que el 19 de enero de 2019, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando en un momento determinado el acusado ingresó y accionó un arma de fuego en su contra, provocando que Julio César N.,  perdiera la vida y Jesús C., quedara lesionado.

Días después, una vez que se obtuvieron datos de prueba que acreditaban la posible responsabilidad de José “N”, personal de la institución ejerció acción penal en su contra, y se logró su detención con base a una orden de aprehensión.

En audiencia de juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a José “N”, por lo que emitió fallo condenatorio y lo sentenció a 52 años y 6 meses de prisión domiciliaria, en virtud de su avanzada edad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios