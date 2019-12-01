Ultiman en México a criminal colombiano relacionado con el homicidio del futbolista Andrés Escobar

Huixquilucan, Estado de México, a 7 de febrero 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, confirmó el homicidio de Santiago Gallón Henao, uno de los principales señalados en la investigación por la muerte del futbolista colombiano Andrés Escobar en 1994.
De acuerdo con versiones de las autoridades locales, que fueron confirmadas por el mandatario colombiano, el cuerpo del presunto criminal fue abandonado con signos de violencia en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.
“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México… Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar”, agregó el jefe de Estado, en redes sociales.
Cabe señalar que Santiago Gallón Henao y su hermano, Pedro David, fueron vinculados con el asesinato del defensor de la selección colombiana, Andrés Escobar, quien fue baleado en Medellín días después de haber anotado un autogol que contribuyó a la eliminación de su equipo en dicha justa.
Además de este caso, el historial de Gallón Henao incluía:
Narcotráfico: Fue capturado en 2018 en Cúcuta, Colombia, acusado de liderar una red que enviaba cocaína a Europa oculta en productos agrícolas. Sin embargo, obtuvo su libertad en 2019 por vencimiento de términos, tras lo cual se radicó en México.
Lavado de Activos: Fue incluido en la “Lista Clinton” del Departamento del Tesoro de EE. UU. por sus nexos con la organización criminal “La Oficina de Envigado”, heredera del Cártel de Medellín.
Vínculos Internacionales: Investigaciones previas señalaron que su familia mantenía lazos de negocios con organizaciones mexicanas, incluido el Cártel de Sinaloa.