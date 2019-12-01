Ultiman en México a criminal colombiano relacionado con el homicidio del futbolista Andrés Escobar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 07:49:20

Huixquilucan, Estado de México, a 7 de febrero 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, confirmó el homicidio de Santiago Gallón Henao, uno de los principales señalados en la investigación por la muerte del futbolista colombiano Andrés Escobar en 1994.

De acuerdo con versiones de las autoridades locales, que fueron confirmadas por el mandatario colombiano, el cuerpo del presunto criminal fue abandonado con signos de violencia en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.

“Ayer asesinaron a Santiago ‌Gallón ​en México… Gallón ‍asesinó por celos en una discoteca al ‍futbolista antioqueño Andrés Escobar”, agregó el jefe de Estado, en redes sociales.

Cabe señalar que Santiago Gallón Henao y su hermano, Pedro David, fueron vinculados con el asesinato del defensor de la selección colombiana, Andrés Escobar, quien fue baleado en Medellín días después de haber anotado un autogol que contribuyó a la eliminación de su equipo en dicha justa.

Además de este caso, el historial de Gallón Henao incluía: