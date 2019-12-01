Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen

Apatzingán, Mich., a 6 de febrero de 2026.- El mismo día en que el gobierno federal aseguró desde Michoacán que la estrategia de seguridad avanza y que la violencia va a la baja, una mina terrestre explotó al paso de un convoy del Ejército Mexicano en Apatzingán, dejando como saldo tres militares heridos y evidenciando el uso de tácticas propias de un conflicto armado en zonas rurales del estado.

El ataque ocurrió cuando personal castrense realizaba un recorrido de vigilancia por un camino de terracería que conduce a la comunidad de Las Bateas, en la zona serrana del municipio. Al avanzar por la brecha, una de las unidades —una camioneta pickup tipo Cheyenne— pasó sobre un artefacto explosivo oculto, el cual detonó de manera inmediata.

La explosión provocó daños considerables en el vehículo y dejó lesionados a tres elementos que viajaban en la batea, quienes fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados de urgencia a la 43ª Zona Militar de Apatzingán, donde ingresaron al hospital militar para recibir atención médica.

El hecho se registró horas después de la visita a Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes presentaron cifras oficiales sobre la disminución de homicidios y extorsión en la entidad, como parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sin embargo, la activación de una mina terrestre en una ruta militar contradice de forma directa el discurso de control territorial, al revelar que grupos criminales no sólo operan en la región, sino que cuentan con capacidad para fabricar, colocar y detonar explosivos, además de conocer los trayectos utilizados por las fuerzas federales.

Tras el ataque, arribó al sitio un equipo especializado en desactivación de explosivos, que realizó un barrido completo de la brecha para localizar y neutralizar otros posibles artefactos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para militares y población civil que transita por la zona.

El uso de minas terrestres en Michoacán ha encendido alertas por el peligro que representa para habitantes de comunidades serranas, productores agrícolas y transportistas, quienes diariamente circulan por caminos donde ahora la amenaza no es sólo un retén ilegal, sino explosivos enterrados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el grupo criminal responsable de la colocación del artefacto, mientras el contraste entre el discurso oficial de pacificación y la realidad en el terreno vuelve a poner a Michoacán en el centro del debate nacional sobre la verdadera dimensión del conflicto en el estado.