Encuentran sin vida al joven Jan Emiliano Rojas, desaparecido en Cuautitlán Izcalli

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 08:19:06

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 7 de febrero 2026.- El cuerpo sin vida del joven Jan Emiliano Rojas Neri, fue encontrado sin vida, confirmó el colectivo Lirios Buscadores Izcalli.

De acuerdo con información oficial, la víctima, de 18 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Cofradía de San Miguel I, en el Estado de México, el pasado 3 de febrero.

En dicha fecha, Jan Emiliano portaba pantalón de mezclilla gris, sudadera café claro, tenis beige con gris; así como una gorra de color negro con estampado de rosas y una mochila del mismo color.

Cabe señalar que, en los últimos meses se registró un aumento notable en la cantidad de desapariciones de personas jóvenes en el Estado de México.

Por lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó la campaña “Carpetas vivas”.