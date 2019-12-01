Encuentran sin vida al joven Jan Emiliano Rojas, desaparecido en Cuautitlán Izcalli

Encuentran sin vida al joven Jan Emiliano Rojas, desaparecido en Cuautitlán Izcalli
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 08:19:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 7 de febrero 2026.- El cuerpo sin vida del joven Jan Emiliano Rojas Neri, fue encontrado sin vida, confirmó el colectivo Lirios Buscadores Izcalli.

De acuerdo con información oficial, la víctima, de 18 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Cofradía de San Miguel I, en el Estado de México, el pasado 3 de febrero.

En dicha fecha, Jan Emiliano portaba pantalón de mezclilla gris, sudadera café claro, tenis beige con gris; así como una gorra de color negro con estampado de rosas y una mochila del mismo color.

Cabe señalar que, en los últimos meses se registró un aumento notable en la cantidad de desapariciones de personas jóvenes en el Estado de México.

Por lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó la campaña “Carpetas vivas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán deja daños materiales
Ultiman a un hombre en la colonia Guadalupe, de Morelia, Michoacán
Autoridades realizan patrullajes en puntos de supervisión del Lago de Pátzcuaro
Más información de la categoria
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Comentarios