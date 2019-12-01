Autoridades realizan patrullajes en puntos de supervisión del Lago de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 09:23:38

Pátzcuaro, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- Con la finalidad de inhibir la extracción ilegal de agua, preservar el orden público y proteger este cuerpo de agua considerado patrimonio natural y social de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene un operativo permanente de seguridad y vigilancia en el lago de Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que la SSP despliega patrullajes terrestres y acuáticos, a través de la Guardia Civil, asímismo supervisa muelles, islas y comunidades ribereñas, y hace recorridos preventivos en caminos y zonas de alta afluencia, para atender de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para la región lacustre.

Actualmente, el estado de fuerza está distribuido en ocho unidades operativas, con presencia permanente en puntos estratégicos como Janitzio, el muelle de Urandén, Puácuaro, Oponguio, San Jerónimo Purenchécuaro y Chupícuaro, principalmente.

Como parte del operativo, se desarrollan labores de vigilancia, prevención e inteligencia orientadas a detectar y atender conductas relacionadas con la extracción ilegal de agua, en coordinación con autoridades municipales, federales y ambientales, a fin de inhibir prácticas que afectan el equilibrio del lago.

En años pasados se logró el aseguramiento de personas, vehículos, camiones, motores, bombas y metros de manguera, así como la inhabilitación de represas y el aseguramiento de predios, vinculados a la explotación irregular del recurso hídrico en la zona.