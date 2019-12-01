Ultiman a familia dentro de su domicilio en Apaseo el Grande, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 07:21:09

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 7 de febrero 2026.- Padre, madre e hijo se encontraban dentro de su domicilio en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, cuando repentinamente fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Vecinos de la calle José Vasconcelos alertaron a las autoridades alrededor de las 7:00 de la noche del viernes, sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la bola del agua y una escuela.

Dentro de la vivienda arribaron elementos policíacos y paramédicos quienes nada pudieron hacer por la familia, ya que no contaban con signos vitales al presentar las heridas de bala que les propinaron sujetos desconocidos, luego de irrumpir de manera violenta en el establecimiento.

La cinta amarilla fue colocada dando parte a la Fiscalía Regional quienes recopilaron la información y evidencias para integrar el acta pertinente de los hechos.

Al final se dio la orden del levantamiento de los cuerpos para llevarlos al Semefo en la capital del estado para proceder a la necropsia que marca la ley.