Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Desde Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantiene firmes sus principios y subrayó que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”, al encabezar la entrega de tarjetas de los Programas para el Bienestar a derechohabientes de la entidad. Recalcó que el país es libre, independiente y soberano, y expresó su respaldo al pueblo michoacano.

La mandataria reiteró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es una estrategia de corto plazo, sino un proyecto que se mantendrá durante todo su sexenio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, así como ampliar la entrega de becas y apoyos sociales. En el caso de la entidad, destacó la beca Gertrudis Bocanegra dirigida a estudiantes de Educación Superior.

Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de que las y los jóvenes cuenten con condiciones para permanecer en la escuela y alejarse de la delincuencia, al señalar que atender las causas que generan la violencia es un eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad. Asimismo, destacó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de políticas neoliberales y permitió sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas, gracias al incremento del salario mínimo y a los Programas para el Bienestar, ahora establecidos como derechos constitucionales.

Durante el evento, integrantes del gabinete federal resaltaron los avances de los programas sociales en Michoacán, en particular el apoyo a mujeres y estudiantes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo del Gobierno de México mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, mientras beneficiarias reconocieron el impacto de los apoyos y el liderazgo de la presidenta.