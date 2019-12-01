Ultiman con arma blanca a un joven en Loma Bonita de Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:35:09

Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- Esta madrugada, un joven entre 20 a 25 años de edad, perdió la vida, luego de un presunto asalto, que se registró en la colonia Loma Bonita.

Fue en la calle Cerro de la Cruz, cerca de la casa Ejidal, en donde la persona habría sido agredida con arma blanca, para apoderarse de sus pertenencias.

Tras la agresión, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron trabajos de reanimación, sin embargo, tras varios minutos, confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.!