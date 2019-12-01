Ultiman con arma blanca a un joven en Loma Bonita de Querétaro capital

Ultiman con arma blanca a un joven en Loma Bonita de Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:35:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- Esta madrugada, un joven entre 20 a 25 años de edad, perdió la vida, luego de un presunto asalto, que se registró en la colonia Loma Bonita.

Fue en la calle Cerro de la Cruz, cerca de la casa Ejidal, en donde la persona habría sido agredida con arma blanca, para apoderarse de sus pertenencias.

Tras la agresión, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron trabajos de reanimación, sin embargo, tras varios minutos, confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.!

Más información de la categoria
Localizan sin vida a un hombre en avenida Zaragoza, en la ciudad de Querétaro
Ultiman con arma blanca a un joven en Loma Bonita de Querétaro capital
Accidente en Paseo Constituyentes de Querétaro, deja a una persona sin vida 
Detienen a presunto operador de grupo delincuencial de Oaxaca ligado a Jalisco
Más información de la categoria
Balacera contra policías en Michoacán: Desatan ataque armado durante operativo de seguridad en Indaparapeo
Monreal cuestiona a Maru Campos por hacer pública conversación con Sheinbaum
Gobernadores de Morena respaldan a Ariadna Montiel y exigen pruebas por acusaciones de Maru Campos
A horas de la visita de Claudia Sheinbaum a Apatzingán, desplazados por la violencia piden apoyo para retirar minas explosivas