Identifican a pareja inhumada clandestinamente en en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:29:35

Zamora, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Ya fueron identificados y reclamados los cadáveres de la pareja que fueron localizados enterrados en un inmueble de la colonia Revolución de esta cabecera municipal.

Como se dio a conocer en este medio de comunicación el hallazgo fue después de un reporte ciudadano en el que alertaban de olores fétidos en la vivienda marcada con el número 522 de la calle Ferrocarril.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó un cateo y localizo los cuerpos enterrados y en estado de descomposición, por lo que realizaron las actuaciones correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas con los nombre de Sergio Antonio C., E., de 23 años de edad, quien era vecino de la colonia Valencia Segunda Sección y Dioseline Marisol P., A., de 28 años de edad, misma que era vecina de la colonia Revolución, los cuales presentaban lesiones de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Cabe señalar que ambas personas contaban con ficha de búsqueda, ya que la última vez que los vieron fue el pasado 06 de julio del año en curso.

Agentes Ministeriales continúan investigan para esclarecer el movil del doble homicidio y dar con los presuntos homicidas, así mismo se investiga si el hecho esta relacionado con el homicidio de un jovencito que fue localizado en el mismo inmueble el pasado 02 de Julio, donde la víctima presentaba lesiones de arma blanca.