Accidente en la carretera a Tequisquiapan, cobra la vida de una mujer 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:35:13

Colón, Querétaro, a 16 de julio 2026.- Una persona sin vida y seis más lesionadas, fue el saldo que dejó, un fuerte accidente, entre una camioneta y una unidad de transporte de personal, sobre la carretera a Tequisquiapan.

Fue a la altura de la localidad de Purísima de Cubos, en el municipio de Colón, en donde se registró la colisión de ambas unidades y posteriormente, se salieron del camino, para luego caer dentro de un canal.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a las seis personas y posteriormente confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien iba a bordo de la camioneta.

A la zona, elementos de la Policía Municipal de Colón, arribaron para tomar conocimiento, y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.