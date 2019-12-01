Ultiman al jefe de Vía Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales asesinados

Chilpancingo, Guerrero, 12 de noviembre de 2025.– Autoridades del estado de Guerrero investigan el asesinato de Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, ocurrido la mañana de este martes en la colonia Tomatal.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Rueda Maldonado fue trasladado a un hospital, donde momentos más tarde falleció mientras recibía atención médica.

Se detalló que el automóvil en el que viajaba presentaba al menos siete impactos de bala en el parabrisas, del lado del conductor mientras que la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

Cabe destacar que con este caso, ya suman cuatro funcionarios municipales de Chilpancingo asesinados.

En septiembre pasado fue asesinado Antonio de Jesús Sánchez Malagón, trabajador de la Dirección de Gobernación; en octubre de 2024, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento, fue atacado a balazos tres días después de asumir el cargo, y ese mismo mes Alejandro Arcos, alcalde recién electo, también fue asesinado.

 

