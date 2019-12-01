Ultiman a una mujer en Tarímbaro, Michoacán

Ultiman a una mujer en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 10:02:56
Tarímbaro, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en el interior de una “cachimba”, ubicada en la autopista Morelia-Salamanca a la altura del municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el negocio denominado Restaurante y Cafetería Lety, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Anayeli R., de 34 años, la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

