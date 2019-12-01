Revientan autoridades dos campamentos criminales en Parácuaro, Michoacán; aseguran municiones y destruyen estructuras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 20:28:04

Parácuaro, Mich., a 4 de octubre de 2025.— En un nuevo golpe contra las estructuras del crimen organizado que operan en la región de Tierra Caliente, personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal localizó y desmanteló dos campamentos clandestinos en una zona serrana del municipio de Parácuaro.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de reconocimiento en las inmediaciones de la comunidad de El Caulote, donde los efectivos desplegados detectaron las improvisadas bases de los delincuentes, que contaban con parapetos y puntos de observación utilizados para vigilar el movimiento de las autoridades en el área.

Durante la inspección, los uniformados aseguraron un cargador para rifle calibre 7.62 x 39 milímetros, así como 290 cartuchos útiles, presuntamente empleados por grupos armados que mantienen presencia en esta región.

Los campamentos fueron inhabilitados y destruidos por las fuerzas federales y estatales, mientras que el material bélico quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Apatzingán, para continuar con las investigaciones.

Las autoridades destacaron que este operativo forma parte de las acciones permanentes para debilitar la infraestructura logística de los grupos criminales que operan en la zona y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.