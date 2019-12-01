Cae “El Chino”, señalado por el homicidio del jefe de la policía de CDMX en el Edomex

Chalco, Estado de México, a 4 de octubre de 2025.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Misael “N”, alias el Chino y/o El Negro, presunto implicado en el asesinato del jefe del Sector Tlatelolco, Jacinto Ponce Alfaro, ocurrido el pasado 30 septiembre en la colonia Jacalones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido habría participado en el ataque al mando capitalino y a su esposa (también integrante de la Policía de la Ciudad de México), mientras ambos viajaban a bordo de una motocicleta. Las autoridades presumen que el crimen se originó por un intento de robo del vehículo.

En las imágenes de videovigilancia se aprecia cómo dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a las víctimas; uno de ellos descendió y disparó contra Ponce Alfaro, quien murió en el lugar, y después contra su pareja, que logró sobrevivir al ataque.

La FGJEM informó que mantiene abierta la investigación para ubicar y detener al segundo participante en el homicidio, mientras que El Chino fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.