Cae “El Chino”, señalado por el homicidio del jefe de la policía de CDMX en el Edomex

Cae “El Chino”, señalado por el homicidio del jefe de la policía de CDMX en el Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 18:50:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chalco, Estado de México, a 4 de octubre de 2025.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Misael “N”, alias el Chino y/o El Negro, presunto implicado en el asesinato del jefe del Sector Tlatelolco, Jacinto Ponce Alfaro, ocurrido el pasado 30 septiembre en la colonia Jacalones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido habría participado en el ataque al mando capitalino y a su esposa (también integrante de la Policía de la Ciudad de México), mientras ambos viajaban a bordo de una motocicleta. Las autoridades presumen que el crimen se originó por un intento de robo del vehículo.

  En las imágenes de videovigilancia se aprecia cómo dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a las víctimas; uno de ellos descendió y disparó contra Ponce Alfaro, quien murió en el lugar, y después contra su pareja, que logró sobrevivir al ataque.

La FGJEM informó que mantiene abierta la investigación para ubicar y detener al segundo participante en el homicidio, mientras que El Chino fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Revientan autoridades dos campamentos criminales en Parácuaro, Michoacán; aseguran municiones y destruyen estructuras
“No quedará impune”: Clara Brugada sobre ataque a policías en marcha del 2 de octubre en CDMX
Hallan cadáver en Irimbo, Michoacán
Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja un lesionado
Más información de la categoria
Cae “El Chino”, señalado por el homicidio del jefe de la policía de CDMX en el Edomex
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Comentarios