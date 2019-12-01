“No quedará impune”: Clara Brugada sobre ataque a policías en marcha del 2 de octubre en CDMX

“No quedará impune”: Clara Brugada sobre ataque a policías en marcha del 2 de octubre en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 20:21:18
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2025.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que habrá consecuencias legales contra los responsables de las agresiones a 94 policias durante los disturbios del pasado 2 de octubre, cuando un grupo de encapuchados realizó actos vandálicos en la Ciudad de México. Recordó que la Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene abierta una investigación y aseguró que habrá detenidos.

Tras visitar a los elementos lesionados en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec, Brugada informó que 17 policías permanecen hospitalizados, aunque su estado de salud evoluciona favorablemente. Algunos podrían ser dados de alta este domingo, detalló el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho. La mandataria calificó los hechos como una “provocación ajena a la causa del 2 de octubre” y reiteró que se investigará quien esta detrás de los ataques.

La funcionaria expresó su reconocimiento al valor y compromiso de los uniformados, quienes enfrentaron los hechos violentos sin recurrir a la represión. “Están bien atendidos y con ánimo”, dijo al tiempo que garantizó que contarán con atención médica integral y respaldo total de Gobierno capitalino.   

Respecto a la convocatoria que circula en redes para que policías se manifiesten el próximo lunes frente al Gobierno de la ciudad, Brugada afirmó que ya se estableció un diálogo con los elementos inconformes. “Nuestro apoyo total a los policías; no los vamos a dejar solos. Esta es la mejor policía del país y seguiremos respaldándolos”, concluyó.

