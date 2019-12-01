Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja un lesionado

Choque vehicular en Morelia, Michoacán deja un lesionado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 19:00:07
Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- Una persona lesionada y daños materiales dejó como saldo el choque volcadura entre un vehículo y una motocicleta, hechos registrados en la avenida Madero Poniente de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta tarde de sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la Plaza El Relicario, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al choque de un vehículo y una camioneta.

