Hallan cadáver en Irimbo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 19:48:27
Irimbo, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería que va de la comunidad de La Mesa a Tzitzingareo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

