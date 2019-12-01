Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:27:20

Villa Madero, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Villa Madero-Yoricostio en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de un individuo, en la referida vialidad.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.