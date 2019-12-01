Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 

Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:27:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Madero, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Villa Madero-Yoricostio en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de un individuo, en la referida vialidad.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación en agravio de una mujer con discapacidad es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán
Llevan a La Huacana, Turicato y Morelos el foro “DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE
Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 
Atienden incendio en casa habitación en la colonia Juriquilla de la capital queretana  
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios