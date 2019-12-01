Autoridades federales aseguran estupefacientes en Tacámbaro, Michoacán

Autoridades federales aseguran estupefacientes en Tacámbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:23:28
Tacámbaro, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se logró asegurar una camioneta en cuyo interior se encontraron 400 dosis de droga sintética.

Al respecto se informó que con base en la indagatoria, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional se constituyeron en el poblado de Parocho, perteneciente al municipio de Tacámbaro.

En ese lugar localizaron, en calidad de abandono, un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior aseguraron 400 gramos de metanfetamina distribuida en envoltorios de plástico.
 
La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de las indagatorias para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos que se contrae en las Carpetas de Investigación.

