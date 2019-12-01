Civiles armados entran a agencia de autos en Guadalupe, Nuevo León; intentan robar caja fuerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:10:12

Guadalupe, Nuevo León, a 9 de febrero 2026.- Dos hombres armados y con los rostros cubiertos entraron a una agencia automotriz en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, para intentar robar el contenido de una caja fuerte.

Según los primeros reportes, los asaltantes sometieron y amarraron al guardia de seguridad del negocio; sin embargo, no lograron llevarse el dinero que buscaban.

Se dio a conocer que el incidente se desarrolló alrededor de las 3:00 horas del 9 de febrero, en un inmueble ubicado en la avenida Benito Juárez, también conocida como carretera a Reynosa, a la altura de Israel Cavazos, en la colonia Industrial La Silla.

Los presuntos criminales intentaron forzar la caja fuerte y la golpearon con un mazo, de acuerdo con las declaraciones que el guardia afectado dio a las autoridades.

Personal de seguridad arribó al sitio y comenzó con las diligencias de ley para deslindar responsabilidades.