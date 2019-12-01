Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:36:56

Concordia, Sinaloa, a 9 de febrero 2026.- Las autoridades confirmaron la localización sin vida del tercer minero de los 10 que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Hasta el momento, las víctimas identificadas son:

José Ángel Hernández

José Manuel Castañeda

Ignacio Aurelio Salazar Flores

Cabe señalar que los cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina descubierta el pasado 5 de febrero cerca de la comunidad El Verde, donde desaparecieron a los mineros.

Es de mencionar que el hallazgo de los cuerpos de trabajadores mineros se da después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el caso.

No obstante, hasta el momento las autoridades desconocen el motivo del secuestro de los 10 trabajadores de la minería, el cual se llevó a cabo el pasado 23 de enero.