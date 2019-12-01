Identifican al cuarto minero localizado en fosa clandestina en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:39:54

La Concordia, Sinaloa, a 9 de febrero de 2026.- Familiares y personas cercanas a un cuarto minero reportado como desaparecido, comenzaron a despedirse de él en redes sociales, luego de que se confirmara su localización en una fosa clandestina hallada en la zona serrana del municipio de Concordia, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua, quien se había trasladado a la entidad para laborar en la empresa minera Vizsla Silver, dedicada a la extracción de minerales.

Jesús Antonio era egresado de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución desde donde excompañeros también expresaron mensajes de condolencia.

De acuerdo con los familiares, las autoridades les informaron de manera directa sobre el fallecimiento; sin embargo, hasta el momento no existe un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) que precise el número total de cuerpos localizados en la fosa clandestina de la comunidad de El Verde, en Concordia.

Durante el domingo, también se notificó a las familias de José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero, así como de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos procedentes de Zacatecas, sobre la muerte de sus seres queridos.

Pese a estos hallazgos, aún permanecen seis mineros en calidad de desaparecidos y no se ha confirmado si podrían encontrarse entre los restos recuperados de la fosa, descubierta tras la detención de cuatro personas vinculadas con el caso.