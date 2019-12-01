Presunto responsable de violación en agravio de una mujer con discapacidad es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:58:44

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- Eduardo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación en agravio de una mujer con discapacidad, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el parcelar se informó que las investigaciones indican que el 23 de octubre de 2022, el investigado invitó a la víctima a su domicilio, donde presuntamente la agredió sexualmente.

Estos hechos fueron denunciados, por lo que la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes dio inicio con las actuaciones que permitieron establecer la posible participación de Eduardo “N” en el delito, quien fue presentado a audiencia mediante citación.

El Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso; además le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.