Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:44:23

Bahía de Banderas, Nayarit, a 9 de febrero de 2026.- El lobo marino que fue encontrado el pasado 31 de enero en la playa de Lo de Marcos, en Bahía de Banderas, Nayarit, será envidado a Guadalajara este lunes para ser sometido a una operación, debido a que tiene una fractura en la mandíbula.

Hasta el momento, el gobierno municipal, es quien ha asumido los gastos, para ayudar a que el ejemplar mejore de su salud.

El presidente municipal, Héctor Santana, dio a conocer que “Marquitos”, como fue nombrado, ya pasó su estado más grave, por lo que se autorizó que sea trasladado para la intervención

El alcalde también reconoció a los especialistas que han estado atendiendo al lobo marino.

Hasta el momento se desconoce si quedó herido por un ataque de orcas, aunque se investiga si fue atropellado por algún barco o lancha.

Ciola Arevalo, titular del Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas, indicó que el lobo marino se encontraba deshidratado y pesaba 18 kilos el día en que fue localizado en la playa de Lo de Marcos, cuando su peso debería de ser 30 kilos, por lo que se cree que debido a la fractura de mandíbula dejó de comer y fue lo que ocasionó que perdiera masa.