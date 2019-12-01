Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:01:49
Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo en distintos puntos de la ciudad de Morelia, se logró el aseguramiento de mil 215 dosis de metanfetamina y la detención de ocho personas, presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.

Sobre el parcelar se informó que la primer diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Leguminosas, colonia Agrícola del Sur, donde el personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) aseguró 492.5 dosis de una sustancia con características propias de metanfetamina y efectuó la detención de Alejandro “N”. Durante esta acción, se contó con el apoyo de Policía Morelia, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes brindaron seguridad perimetral.

En una segunda intervención, se ejecutó un cateo en un domicilio localizado en la calle Paseo de la Reforma, colonia Ejidal Tres Puentes, donde se aseguraron 327.5 dosis de metanfetamina y fueron detenidas cuatro personas, identificadas como Vanessa Consuelo “N”, Ignacio Vicente “N”, Jorge “N” y Heraclio “N”.

Finalmente, en un tercer operativo realizado en un inmueble de la calle Jalisco, colonia Isaac Arriaga, en esta ciudad, se localizaron y aseguraron 395 dosis de metanfetamina, además de la detención de Blanca Isabel “N”, Ricardo “N” y Alfredo “N”.

Las órdenes de cateo fueron autorizadas por un Juez de Control, tras la presentación de los datos de prueba correspondientes, y todas las diligencias se llevaron a cabo con estricto apego a la legalidad y a los protocolos establecidos.

