Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%

Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:57:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La inflación general anual en México se ubicó en 3.79 por ciento durante el pasado mes de enero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con un comunicado del organismo autónomo,  Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143.588, un aumentó de  0.38 por ciento respecto al mes anterior.

Además, de manera interanual, en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual de 3.59 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.60 por ciento a tasa mensual; mientras que, en su interior, los precios de las mercancías subieron 0.92 % y los de servicios un 0.30 por ciento.

Igualmente, a tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.36 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.86 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03 por ciento.

Según el Inegi, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías con incrementos en sus precios. En contraste, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP disminuyeron sus precios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Hombre quita la vida a su hija de 6 años de edad en Reynosa, Tamaulipas; también golpeó a sus otros dos hijos
Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués
En tres meses aseguran y destruyen 23 vehículos blindados en Tamaulipas
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios