Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:57:59

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La inflación general anual en México se ubicó en 3.79 por ciento durante el pasado mes de enero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con un comunicado del organismo autónomo, Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143.588, un aumentó de 0.38 por ciento respecto al mes anterior.

Además, de manera interanual, en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual de 3.59 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.60 por ciento a tasa mensual; mientras que, en su interior, los precios de las mercancías subieron 0.92 % y los de servicios un 0.30 por ciento.

Igualmente, a tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.36 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.86 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03 por ciento.

Según el Inegi, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías con incrementos en sus precios. En contraste, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP disminuyeron sus precios.