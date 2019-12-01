Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 07:15:00
Uruapan, Michoacán, a 1 de octubre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia 28 de Octubre de esta ciudad, en su huida los asesinos se enfrentaron a la Policía Municipal lesionando a dos agentes.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Carlos Salazar de la referida colonia había ultimado a tiros a una persona.

De inmediato se implementaron las acciones que el caso amerita y fue en la calle Manuel Pérez Coronado del Barrio de la Magdalena en donde los uniformados se toparon con los mal vivientes.

Como resultado de lo anterior se dio un enfrentamiento a balazos el cual dejó como saldo dos policías heridos, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo al cerro de La Cruz.

Hechos anteriores, todos, que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

