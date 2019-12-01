Alerta SSP Michoacán: Detectan fraudes en trámites de placas a través de redes sociales

Alerta SSP Michoacán: Detectan fraudes en trámites de placas a través de redes sociales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:41:30
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alertan sobre la proliferación de trámites gubernamentales ilícitos para obtener placas y licencias en redes sociales. La SSP subraya que esta práctica es un riesgo de ciberseguridad que pone en peligro la información de la ciudadanía.

Sobre el particular se informó que a través de la Policía Cibernética de la Guardia Civil se detectó un aumento de fraudes relacionados con supuestos servicios de gestoría vehicular que se promocionan en redes sociales. Estos perfiles ofrecen gestiones como la obtención de placas de circulación, licencias de conducir o la regularización de documentos vehiculares, aparentando ser intermediarios confiables.

Sin embargo, en muchos casos los usuarios reciben documentos falsificados que no tienen validez legal, o bien, después de realizar el pago correspondiente, son bloqueados por los estafadores.

Por ello, la SSP te comparte las siguientes recomendaciones para tu protección:

•⁠  ⁠Desconfiar de ofertas en redes sociales que prometen rapidez y bajos costos.
•⁠  ⁠Realizar trámites únicamente en portales y oficinas establecidas del gobierno.
•⁠  ⁠Evitar realizar depósitos o transferencias a cuentas personales. 
•⁠  ⁠Nunca compartir documentos personales por mensajería privada.

Si necesitas ayuda u orientación especializada, llama al 911 emergencias, y si eres víctima de un delito al 089 denuncia anónima.

