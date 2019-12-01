En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México

Chalco, Estado de México, a 1 de octubre de 2025.- El Director de Protección Ciudadana en Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, perdío la vida durante un asalto ocurrido en el municipio de Chalco en el Estado de México.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el hombre que estaba en su día de descanso, iba saliendo en una motocicleta en compañía de su esposa de una tienda departamental en la colonia Benito Juárez, cuando fue interceptado por dos sujetos, los cuales le pidieron que se bajar de la unidad, pero al resistirse al robo, comenzaron a dispararles.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que José Jacinto ya no tenía signos vitales, además de que trasladaron a su esposa a un hospital, para que recibiera la atención médica necesaria.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, lamentó la pérdida a través de sus redes sociales.

"Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución".

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de Estado de México y la Secretaría de Seguridad ya trabajan en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

"Personal de esta Secretaría, en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables".



